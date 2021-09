Problemy z przejazdem przez centrum Dobrej w kierunku granicy

Fot. Piotr Tolko [Radio Szczecin] Fot. Piotr Tolko [Radio Szczecin]

W pobliżu głównego ronda trwa usuwanie awarii kanalizacji deszczowej, zamknięta jest jedna z ulic. Kierowcy są zdezorientowani, bo informacji o tym oraz o objazdach nie ma.

- Nie ma na ten temat żadnej informacji od strony Szczecina, Skarbimierzyc. Powinny być znaki informujące dwa kilometry wcześniej, że droga jest nieprzejezdna, że jest ślepa uliczka. Nic tam nie ma, traci się czas, trzeba jeździć naokoło - mówi słuchacz.



Rzeczywiście nie ma tablic informacyjnych, to nagła sytuacja - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" naczelnik Wydziału Dróg Publicznych w Starostwie Powiatowym w Policach - Magdalena Sochanowska.



- Kierowcy, którzy podróżują samochodami osobowymi, są w stanie sobie poradzić sobie uliczkami, ale samochody ciężarowe mają problem. Nie mamy niestety uzgodnionych organizacji ruchu, nie mamy zamówionych tablic, które by wskazywały drogę objazdu. Takie tablice są robione na zamówienie.



Utrudnienia mają potrwać do piątku.