Od poniedziałku można starać się o komputery z programu "Cyfrowa Polska"

Wnuki i prawnuki byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych będą mogły otrzymać laptopy. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

W poniedziałek ruszy nabór wniosków w rządowym programie

"Cyfrowa Polska".

Wnuki i prawnuki byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych będą mogły otrzymać laptopy.



Na program rząd przeznaczył 1 miliard 80 milionów złotych. Według szacunków ma skorzystać około 20 tysięcy dzieci.



- Celem jest likwidacja wykluczenia cyfrowego - mówił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. - Pandemia pokazała wykluczenie cyfrowe tych terenów. W związku z tym, w ramach zrównoważonego rozwoju, czyli rozwoju równomiernego nie tylko w dużych ośrodkach, ale i tych mniejszych, chcemy zlikwidować to wykluczenie cyfrowe, które na tych terenach ma miejsce.



O komputery będzie można wnioskować w gminie lub w szkole. Nabór wniosków w programie "Cyfrowa Polska" potrwa przez miesiąc do 5 listopada. Komputery mają trafić do dzieci do końca tego roku.