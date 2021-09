W stanie niepoczytalności zdemolowała Orlen, ale uniknie kary

Katarzyna A., która w lutym zdemolowała samochodem stację benzynową w Rymaniu, uniknie kary więzienia.

Na 37-letniej kobiecie ciążyły cztery zarzuty, w tym zniszczenia mienia, narażenia na utratę życia i zdrowia policjantów oraz pracowników stacji. Kolejne zarzuty dotyczą ucieczki z miejsca zdarzenia i prowadzenia pojazdu pod wpływem narkotyków.Już po zatrzymaniu kobieta wskazywała, że w chwili zdarzenia była niepoczytalna.Prokuratura powołała więc zespół biegłych, którzy mieli ocenić stan zdrowia podejrzanej.Ryszard Gąsiorowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie mówi, że opinia biegłych wskazuje na to, że Katarzyna A. nie może odpowiadać za swoje czyny.- Biegli jednoznacznie stwierdzili w swojej opinii, że wykryli i zdiagnozowali zaburzenia psychiczne. Że nie jest to udawane, ale naprawdę je ma - powiedział.Prokuratura w ciągu kilku dni skieruje do sądu wniosek o umorzenie postępowania. Jednocześnie sąd rozstrzygnie, czy Katarzyna A. zostanie skierowana do zamkniętej placówki psychiatrycznej.Do tego czasu kobieta pozostanie w areszcie.