Choinka w Kołobrzegu znowu rozbłysła [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

W Kołobrzegu od dziś czuć atmosferę świąt Bożego Narodzenia. Przed miejscowym ratuszem stanęła choinka.

Ma ponad 10 metrów wysokości, a poza bombkami zdobią ją kolorowe ledowe lampki.



Miejska choinka w Kołobrzegu stanęła przed miejscowym ratuszem, a dziś oficjalnie odpalono na niej świecące ozdoby.



Chociaż drzewko jest sztuczne, to mieszkańcy mówią, że przypomina ono o zbliżających się świętach. - Mimo że nie ma śniegu i pogoda mało świąteczna, to nastrój jest typowo świąteczny. - Wygląda jak żywa i jest naprawdę przepiękna. - Nawet filmik już nakręciłam i go udostępniam, aby każdy mógł odliczać już ten czas do świąt - mówiły mieszkanki.



Choinka i ozdoby przed ratuszem to jedyne świąteczne akcenty zainstalowane przez magistrat na ulicach Kołobrzegu. Miasto zdecydowało, że z uwagi na oszczędności w tym roku nie będzie dekoracji na skwerach, deptakach i w parkach. Nie zabraknie natomiast Jarmarku Bożonarodzeniowego, który przed ratuszem rozpocznie się 9 grudnia.