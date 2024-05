Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Pościg w Szczecinie, policja szuka zbiegów.

Do zdarzenia doszło około godziny 14, kiedy to kierowca (na poznańskich numerach) nie zatrzymał się do kontroli. W trakcie pościgu prowadzący auto wraz z pasażerami wyskoczyli ze środka zostawiając otwarty pojazd przy skrzyżowaniu ulic Eskadrowej z Leszczynową zaraz za mostem Pionierów w Szczecinie. Trwa akcja, służby szukają zbiegów.