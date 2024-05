Joanna Agatowska przejęła władzę w Świnoujściu

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Nowa prezydent, nowe wyzwania i pierwsze decyzje. Dziś fotel prezydenta Świnoujścia za Janusza Żmurkiewicza objęła Joanna Agatowska. Znamy jej pierwsze decyzje.

Od dnia wyborów samorządowych minął miesiąc i to właśnie dziś już oficjalnie przyszedł czas na przekazanie władzy przez Joannę Agatowską.



- Jest to duże wydarzenie w moim życiu osobistym, rodzinnym, również zawodowym. Mam poczucie odpowiedzialności oraz zobowiązania względem mieszkańców Świnoujścia - mówi Agatowska.



A czego nowej prezydent życzy Janusz Żmurkiewicz?



- Żeby kontynuowała tą decyzję, którą podjęła niedawno. Kolejne kadencje i przejmowanie władzy już będzie mniej stresujące, mniej będzie emocji. To będzie takie normalne kontynuowanie działalności - mówi Żmurkiewicz.



Pierwsze decyzje, choć nie o ponownym kandydowaniu Joanna Agatowska już podjęła.



- Zastępcą do spraw społecznych będzie pan Roman Kucierski, zastępcą do spraw inwestycyjnych będzie pan Arkadiusz Mazepa, natomiast sekretarzem miasta będzie Pan Paweł Juras - wymienia Agatowska.



Prezentacja sylwetek zastępców i sekretarza ma się odbyć w przyszłym tygodniu.

Relacja Joanny Maraszek