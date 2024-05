"Współpraca dla odbudowy Ukrainy". Forum w Świnoujściu [ZDJĘCIA]

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

W Świnoujściu trwa Baltic Business Forum. W tym roku tematem przewodnim spotkania jest "Współpraca dla odbudowy Ukrainy". Biorą w nim udział przedstawiciele polskiego i ukraińskiego rządu, a także osoby związane z gospodarką obu krajów.



Aby Polska brała aktywny udział w odbudowie Ukrainy, działania musi podjąć rząd - podkreśla prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej i organizator wydarzenia Jacek Piechota.



- Komisja Europejska przyjęła program "You can facylity", ten program przewiduje 7,5 miliarda euro dla stworzenie systemu gwarancji dla przedsiębiorców, by to ryzyko wojenne z nich zdjąć. Aby mogli swobodnie podejmować decyzje o inwestowaniu w Ukrainie. Do tego, by Polska stała się uczestnikiem tego programu, musimy wnieść jednak wkład własny - dodaje Piechota.



- W czasie trzydniowego spotkania nie zabraknie także miejsca na rozmowę o roli kobiet w procesie odbudowy - zaznacza Weronika Marczuk-Pazura: - Moim celem jest wprowadzenie kobiet na taki poziom, aby stały się równymi partnerkami rozmów o odbudowie Ukrainy. W Ukrainie za chwilę nie będzie nikogo poza nimi do odbudowy, tutaj więc jest już przymus mówienia o tym, że kobiety należy wesprzeć i dać im większe pole do popisu.



Baltic Business Forum odbywa się po raz szesnasty.