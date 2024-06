Nożownik z Hali Odra w Schronisku dla Nieletnich

16 - latek który ugodził nożem ochroniarza w Hali Odra zostanie umieszczony w Schronisku dla Nieletnich - zadecydował Sąd Rejonowy w Szczecinie.

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę. Podczas imprezy muzycznej nastolatek zaatakował nożem 40-letniego ochroniarza. Współdziałał z pełnoletnim mężczyzną, który - po przesłuchaniu w charakterze świadka - został wypuszczony na wolność.Czyn można kwalifikować jako usiłowanie zabójstwa, śledztwo w tej sprawie będzie prowadzić prokuratura.- I zdecyduje również o przekazaniu prokuratorowi sprawy do dalszego prowadzenia, który będzie ustalał, czy doszło do popełnienia przestępstwa i w jaki sposób sprawca może odpowiadać - poinformował Tomasz Szaj, rzecznik Sądu Okręgowego w Szczecinie.40-letni pracownik ochrony z ranami kłutymi kończyn i klatki piersiowej przebywa w szpitalu. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.