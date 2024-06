Walka o Szymanowskiego wciąż trwa. "To symboliczny pomnik ludzkiej chciwości" [ZDJĘCIA]

Szczecińscy radni chcą zatrzymać inwestycję przy ul. Szymanowskiego. Na niewielkim terenie, w pobliżu Jasnych Błoni, zaledwie 8 metrów od bloku, stanie z jednej strony budynek a z drugiej garaż.

Pierwsze prace budowlane już ruszyły. Mieszkańcy z ulicy Szymanowskiego chcą zablokowania inwestycji. Złożyli w tej sprawie wniosek do sądu - mówi Przemysław Słowik, szczeciński radny Zielonych.- To tutaj, zamiast tej zieleni, zamiast tych drzew, mają stanąć kontenery techniczne. To tutaj ma wjeżdżać ciężki sprzęt budowlany. Tak nie wygląda odpowiedzialny biznes, myślący o społeczności lokalnej, o przestrzeni miejskiej jako całości. Minimum tej odpowiedzialności i etyki nakazywało by wstrzymać się z pracami do czasu rozpatrzenia spraw sądowych - mówi Słowik.Inwestor złożył wniosek dotyczący organizacji ruchu w okolicach Szymanowskiego. Ruch przewidziany na ulicy Herbowej ma być dwukierkunowy.Ta historyczna kostka brukowa nie przetrwa ruchu ciężarówek budowlanych - podkreśla Andrzej Radziwinowicz, radny i współprzewodniczący Zielonych Szczecin.- Chciwość to jeden z grzechów głównych. Tutaj na Szymanowskiego mamy symboliczny pomnik ludzkiej pazerności i chciwości. Zapraszam wszystkich szczecinian, żeby zobaczyli, co ludzie są w stanie zrobić dla zysku. Budując budynek 8 metrów od ich okien, a z drugiej strony parking, dobrze wiemy, że wartość nieruchomości tutaj spadnie, ale inwestora to nie obchodzi. Liczy się tylko jego zysk, a nie to kto straci - mówi Radziwinowicz.Na 19 czerwca zaplanowano posiedzenie komisji budownictwa i mieszkalnictwa. Początek o godz 11:30. Zaproszenie otrzymał też deweloper.