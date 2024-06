Młodzi sportowcy z wyróżnieniami od prezydenta Szczecina [ZDJĘCIA]

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin] Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

Młodzi sportowcy zostali wyróżnieni przez Prezydenta Miasta za wysokie wyniki w szczecińskiej Floating Arenie.

Z wyróżnionymi sportowcami i nie tylko rozmawiała Weronika Łyczywek.



- W tym roku, w lipcu zajęłyśmy pierwsze miejsce w kategorii "ósemek" na Mistrzostwach Polski Młodzieżowych. W maju tego roku zajęłyśmy drugie miejsce na Akademickich Mistrzostwach, również w kategorii "ósemek". Poprzednie nasze zawody młodzieżowe były osiągnięciem, bo udało się nam zostać mistrzyniami w młodzieżówce. To było takie niesamowite przeżycie - wspomina jedna zawodniczka.



- Trenuję 7 lat. Tata mi zaproponował trening... Ja mówiłem, że po jednym treningu zrezygnuję, a zostałam aż do teraz. Co mi to daje? Taką motywację, żeby w domu nie siedzieć, tylko coś faktycznie robić poza szkołą, ruszać się. Można spotykać się ze znajomymi, pozwiedzać świat, Polskę i na zawody pojeździć - dodaje zawodnik.



- Cieszy nas bardzo, że to grono rośnie z roku na rok - podkreśla Krzysztof Kupis , dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Szczecin: - To wielka przyjemność nagradzać ich wysiłek i pot, który wylali na treningach, a następnie ziszczać to medalem. Mam nadzieję, że w kolejnych latach, to będzie jeszcze większa grupa, bo to niesamowita przyjemność oglądać ich przy pracy.



Dziś wyróżnienia otrzymali wioślarze. Jutro zostaną wyróżnieni kolarze torowi i pływacy.