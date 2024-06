Cmentarze Szczecina doczekają się pełnej monografii

"Rozmowa pod krawatem" - gościem Małgorzaty Frymus był nadkomisarz Marek Łuczak zajmujący się m.in. zaginionymi dziełami sztuki. Niedawno odebrał on na Wawelu - z rąk Generalnego Konserwatora Zabytków - nagrodę za całokształt swojej pracy, czyli "Kobediana'24".

Marek Łuczak ochroną i poszukiwaniem zabytków zajmuje się od dwóch dekad i cieszy się, że jego praca została doceniona. Sądzi, że to wieloaspektowość jego działań została doceniona.- Nasze programy rejestracji zabytków, które tworzyłem i które robię od 2008 roku, czyli oznakowaliśmy i objechaliśmy ponad 600 kościołów, gdzie wykonaliśmy zdjęcia na wypadek kradzieży. Moje książki i akcje społeczne... Prace ewidencyjne na cmentarzach, porządkowanie cmentarzy, odbudowa pomników - całokształt tego, czym się zajmuję - mówił.Nadkomisarz Marek Łuczak, który jest też prezesem Pomorskiego Towarzystwa Historycznego zaprasza w sobotę do Warnołęki koło Nowego Warpna, gdzie będzie porządkować dawny cmentarz. Kończy też prace nad kolejną monografią.- W tej chwili kończę paroletnią pracę nad cmentarzami Szczecina. Jestem w połowie składania materiałów, mam 830 stron. To będzie dwutomówka, ok. 1500 stron łącznie - zapowiada.Marek Łuczak policjantem jest od 25 lat. Na co dzień pracuje w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie