Stargard. Remont ul. Piłsudskiego rozpoczęty

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Przygotowania do remontu nawierzchni ulicy Piłsudskiego w Stargardzie rozpoczął Zarząd Dróg Powiatowych.

Większych utrudnień na jednej z bardziej obciążonych tras stargardzkiego Śródmieścia, która m.in. zapewnia dojazd do lotniska w Goleniowie, należy spodziewać się za tydzień. W najbliższą środę i czwartek drogowcy rozpoczną tu wymianę odcinka jezdni od skrzyżowania z ulicą Marii Konopnickiej do ulicy Henryka Sienkiewicza.



W czwartek natomiast ruch mogą utrudnić w niewielkim stopniu prace porządkowe.



Zbigniew Sowa, dyrektor ZDP przyznaje, że mieszkańcy i kierowcy na remont tego odcinka czekali bardzo długo.



- Nawierzchnia ulicy uległa zniszczeniu. W środę 19 czerwca planujemy frezowanie. Będą duże utrudnienia, bo jest to ważne skrzyżowanie w Stargardzie - podkreślił.



Natomiast remontowany odcinek zostanie całkowicie zamknięty za tydzień w czwartek, 20 czerwca.



- Od skrzyżowania z ul. Konopnickiej do skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza w godz. 8-14. Należy 19 i 20 czerwca, w środę i w czwartek, starać się omijać tę ulicę i to skrzyżowanie - napomniał.



ZDP zapewnia, że rozpoczęte dziś prace przygotowawcze nie oznaczają jeszcze całkowitej blokady odcinka Piłsudskiego, której zamkniecie przez kilka godzin nastapi w przyszły czwartek.