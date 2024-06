Amfiteatr w Stargardzie jak nowy

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Ponad trzy tysiące miejsc na widowni, zadaszona scena, nowa akustyka i wysokiej klasy sprzęt oraz w pełni zagospodarowane pomieszczenia pod sceną z salą konferencyjną i garderobami dla artystów. Po gruntownej modernizacji amfiteatr w Stargardzie jest gotowy na otwarcie.

Dobiega też końca oficjalny odbiór inwestycji, najbliższe dni przed koncertem inauguracyjnym wypełnią jeszcze prace porządkowe.



Mateusz Ciesielski, nadzorujący prace budowlane przyznaje, że zakres inwestycji daleko wykraczał poza typowy remont amfiteatru. - Tak naprawdę to jest całkowicie nowy obiekt przystosowany do tej nowej technologii scenicznej. Akustyka jest tutaj przemyślana, cała scena jest wykorzystana. Pomieszczenia pod sceną, całkowicie nowa widownia.



Joanna Tomczak, dyrektor Stargardzkiego Centrum Kultury jest przekonana, że nowy amfiteatr będzie miejscem wyjątkowych imprez i koncertów. - Na mapie koncertowej Stargard bardzo mocno zyskał kulturalne. Jest też sala wielofunkcyjna. Tu będą się odbywały konferencje, wernisaże, małe recitale, a na scenie orkiestra Tomka Szymusia, 25 muzyków.



Orkiestra uświetni koncert inauguracyjny za tydzień w piątek. Koszt modernizacji obiektu to blisko 30 mln zł. Inwestycję sfinansowano w całości z budżetu miasta.