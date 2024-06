Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

O tym, co mają wspólnego wampiry z archeologią dowiedzieć się można przez weekend w Stargardzie.

Muzeum Archeologiczno-Historyczne zaprasza również mieszkańców i turystów do obejrzenia unikalnych zbiorów przedmiotów codziennego użytku, odnalezionych podczas badań kwartałów Starego Miasta.



Świętując Europejskie Dni Archeologii muzealnicy otwierają swoje pomieszczenia i ekspozycje za symboliczną złotówkę.



Iwona Wojciechowska ze stargardzkiego muzeum przyznaje, że wampiryczne wątki cieszą się szczególną popularnością.



- Ludzie nietypowi, którzy odstawali od reszty, wydawali się ludziom groźni i nazywani byli wampirami. Odkrywamy na cmentarzach szczątki, które są trochę inaczej pochowane i przyjęło się nazywać je "wampirami" - podkreśla Wojciechowska.



Ale to niejedyna atrakcja, bo do obejrzenia - tylko przez weekend w Bastei - są unikalne skarby.



- Mogę zdradzić, że jest tam uprząż końska z XI wieku z terenu Grodu Stargardzkiego, która jeszcze nigdzie nie była pokazywana. Można zobaczyć zapinkę późnośredniowieczną, którą spinano szaty, która została znaleziona w trakcie odbudowy budynku Centrum Naukowego Filary - dodaje Wojciechowska.



Muzeum zaprasza również na swoim profilu społecznościowym do poszukiwania ukrytych obiektów. Na zwycięzców, którzy trafnie ułożą archeologiczne puzzle czekają nagrody.