Wyścigi "konne" na szczecińskim Pogodnie [ZDJĘCIA]

Park Międzyosiedlowy przy ulicy Kutrzeby na szczecińskim Pogodnie zmienił się w tor wyścigów konnych.

Odbył się tam festyn "Ja-Ty-Sąsiedzi". Impreza z mnóstwem atrakcji integrująca mieszkańców osiedla Somosierry. Największą frajdę zrobiły zawody dla dzieci "Hobby horse".



Skaczemy przez przeszkody cały czas. Zawody Hobby horse. To jest sport - mówią dzieci. - Są kategorie od najmłodszych do najstarszych. Trenowałyśmy na dworze, ale w domu też można.



Wnuczka bardzo kocha konie, jeździ na koniach, skacze na koniach, więc z przyjemnością chciałam zobaczyć jak to wygląda. Jest to może taki nietypowy sport, ale widać, że cieszy się coraz większym zainteresowaniem.



Festyn zorganizowała Rada Osiedla Pogodno.