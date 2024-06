Rusza cykl Mariackich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Kolegiata w Stargardzie będzie dziś miejscem organizowanego po raz pierwszy cyklu Mariackich Koncertów Muzyki Organowej i Kameralnej.

Łącznie zaplanowano cztery koncerty. Inauguracyjny - już o godz. 16:00 w gotyckich wnętrzach odnowionej świątyni. Organizatorzy zapewniają, że słuchacze będą mogli poznać pełnię możliwości nowych organów, zainstalowanych w trakcie Remontu Stulecia Kolegiaty.



Ks. Janusz Posadzy, proboszcz kolegiackiej parafii przyznaje, ich brzmienie zachęca do organizowania koncertów organowych na większą skalę.



- Piękny instrument, który będzie służył teraz do organizacji pierwszego Mariackiego Koncertu Muzyki Organowej i Kameralnej. Na organach będzie grał pan profesor Karol Gołębiowski z Gdańska. Razem z Kwintetem Instrumentów Dętych i Blaszanych - dodaje ks. Posadzy.



Mariackie koncerty to również wspólny projekt środowisk, skupionych wokół uczelni muzycznych.



- Inicjatorem tego wydarzenia jest Pan profesor Bogdan Narloch, pracownik naukowy naszej Akademii Sztuki w Szczecinie. Razem z Stargardzkim Centrum Kultury, Miastem Stargard i Parafią - tłumaczy ks. Posadzy.



Udział w koncercie jest bezpłatny. Kolejne zaplanowano w ostatnią niedzielę czerwca i dalej - do końca lipca.