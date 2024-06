Świnoujście planuje udogodnienie w SPP dla mieszkańców

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Dwie godziny darmowego postoju w Strefie Płatnego Parkowania dla mieszkańców Świnoujścia. To propozycja samorządu.

Na najbliższej sesji, miejscy radni zdecydują, czy i w jakim kształcie projekt wejdzie w życie.



W tej chwili mieszkańcy Świnoujścia, posiadający kartę wyspiarza w SPP, swój pojazd, za darmo mogą zostawić na godzinę. Czy uważają, że to wystarczający czas?



- W urzędzie w tym czasie nie da się nic załatwić... - My kobiety robimy zakupy w przynajmniej 1,5 godziny. - Uważam, że to jest za mało, powinny być co najmniej 2 godziny - mówią mieszkanki.



Pożądane zmiany wprowadzić chce Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia: - Już na najbliższej sesji czerwcowej przełożymy radnym dwie propozycje, w jaki sposób będzie można rozliczać te dwie godziny, parkując w różnych miejscach naszego miasta. Wymaga to niestety zmieniania systemu informatycznego, który obsługuje świnoujskie parkometry, więc ta rekomendacja będzie dotyczyła przygotowania tego systemu. Myślę, że jest to ruch w bardzo dobrą stronę.



Darmowe dwie godziny dla mieszkańców mają obowiązywać od września tego roku.