Grodzki: żadnej koperty za przyspieszenie operacji nie przyjąłem

Prawo i Sprawiedliwość robiło wszystko, by rozbić Senat, a afera korupcyjna w szpitalu w Zdunowie była wymyślona na te potrzeby - tak przekonywał w "Rozmowie pod krawatem" senator Koalicji Obywatelskiej, poprzedni marszałek - profesor Tomasz Grodzki.

Jak w niedzielę w mediach społecznościowych Radio Szczecin podało, że prof. Grodzki będzie dziś naszym gościem, to padło mnóstwo pytań o koperty od naszych słuchaczy. Jednocześnie podczas sprawowania funkcji marszałka Tomasz Grodzki nie miał okazji odnieść się do tych zarzutów na antenie Radia Szczecin.- Ja mam czyste sumienie i mam dziesiątki, jak nie setki listów od pacjentów, którzy byli gotowi świadczyć, jak było naprawdę, jak się nimi zajmowałem, ale etyka lekarska nie pozwala posiłkować się pacjentami - mówił prof. Grodzki.- Nigdy żadnej koperty za przyspieszenie operacji pan nie przyjął? - pytał prowadzący rozmowę Sebastian Wierciak.- To jest oczywiste, że nie - odpowiedział gość "Rozmowy pod krawatem".Senatora Grodzkiego pytaliśmy także o opisaną ostatnio przez "Fakt" sześciomiesięczną odprawę, jaką miał otrzymać tuż po wyborach 15 października. Według wyliczeń gazety to 123 tysiące złotych.- Tak się zbiegło, że jednocześnie przeszedłem na emeryturę i dostałem trzymiesięczną odprawę, jak większość ludzi przechodzących na emeryturę i dostałem również odprawę po zakończeniu funkcji marszałka. I to się nałożyło. To się odbywało całkowicie poza mną, a tabloidy muszą coś tam pisać - mówił Grodzki.Profesora Tomasz Grodzkiego pytaliśmy także o relacje z premierem Tuskiem, o to jak podsumowałby pierwsze półrocze nowego rządu, o wybory do europarlamentu, a także o to, jaką dziś pełni rolę w szpitalu w Zdunowie. Cała rozmowa do wysłuchania i do obejrzeniaoraz radiowym Facebooku.