Smaczki z lokalnej historii lada moment w księgarniach

To próba popularyzacji lokalnej historii - tak o swojej książce mówi Maciej Strączyński.

Na półki lada dzień trafi "Poczet Książąt Pomorskich. Dynastia Gryfitów 1119-1637", której szczeciński sędzia jest współautorem.Jak mówił w "Rozmowie pod Krawatem" - lokalna historia jest traktowana po macoszemu - stąd wziął się pomysł napisania tej książki.- Dzieci w szkołach nie uczą się o Pomorzu nic, usłyszą tylko historię, że Bolesław Chrobry przyłączył Szczecin do Polski, a potem, że Bolesław Krzywousty przyłączył Szczecin do Polski. Tylko kto go w między czasie odłączył? A to, że istnieli także Książęta Pomorscy nie dowiedzą się wcale. Stwierdziłem, ze skoro na całym świecie, a także u nas - w Polsce też się budzi regionalna świadomość to mieszkańcy muszą wiedzieć o Gryfitach - władcach tej ziemi - podkreśla Strączyński.Premiera książki odbędzie się dzisiaj na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich o godzinie 17:00.