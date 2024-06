Debata o zdrowiu psychicznym młodzieży. Nie jest dobrze [WIDEO, ZDJĘCIA]

Kryzys rodzicielstwa i brak środków na finansowanie psychiatrii dzieci i młodzieży - między innymi te kwestie poruszyli goście czwartkowej debaty Radia Szczecin.

rzewodnicząca Koła Pomocy Dzieciom z ADHD i Zespołem Aspergera z Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Z najnowszych badań wynika, że co trzeci polski uczeń ma podejrzenie depresji, a 70 procent młodzieży ma zaniżoną samoocenę.









Martyna Kawiak, wiceprzewodnicząca Młodzieżowego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego podkreśla, że pomoc państwa w zakresie zdrowia psychicznego młodzieży jest niedostateczna.- Psychiatria dzieci i młodzieży jest - niestety - na takim poziomie, że jak potrzebne jest to leczenie, gdy zdamy sobie sprawę, że jest źle, to okazuje się, że zderzamy się ze ścianą, ponieważ na to leczenie nie ma środków - wskazywała Martyna Kawiak.Tamara Olszewska-Watracz, pzwracała uwagę na pogłębiający się kryzys rodzicielstwa.- Możemy powiedzieć wprost: mamy kryzys rodzicielstwa. Rodzice, którzy przychodzą do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przychodzą w różnym stanie psychicznym - zaznaczyła.To na dorosłych spoczywa odpowiedzialność za stan zdrowia najmłodszych.- Z doświadczeń, które mam w swojej pracy pojawia się obraz młodzieży głęboko samotnej, sfrustrowanej, skrajnie niewierzącej w siebie i widzę tu bardzo dużą rolę nas, dorosłych - dodała terapeutka Katarzyna Legan.