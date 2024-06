Linia A wróci w lipcu [TRASA, PRZYSTANKI]

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Na początku lipca w Szczecinie uruchomiona zostanie linia pospieszna A. Kursować będzie na relacji Osiedle Słoneczne - Ludowa.

W dni powszednie, w godzinach szczytu, A ma odjeżdżać co 20, a poza nimi co 30 minut. W soboty, niedziele i dni świąteczne autobusy będą kursować co 30 minut.



Trasa linii A:

Przelotowa – Jasna – Struga – Hangarowa – Eskadrowa – most Pionierów Miasta Szczecina – Gdańska – Energetyków – Wyszyńskiego – al. Niepodległości – al. Wyzwolenia – Piłsudskiego – Matejki – Gontyny – Sczanieckiej – 1 Maja – Stalmacha – Druckiego-Lubeckiego – Ludowa.



Jak podaje ZDITM obsługiwane będą przystanki:



- Osiedle Słoneczne (nr 85054, skrajny lewy przystanek),

- Osiedle Słoneczne (nr 85041, tylko w kierunku pętli „Osiedle Słoneczne”, w ciągu ul. Przelotowej),

- Przelotowa (nr 85111, tylko w kierunku pętli „Ludowa”),

- Jasna Osiedle (nr 85311 i 85312),

- Basen Górniczy (wspólne z linią B, nr 60521 i 60542),

- Wyszyńskiego (wspólne z linią B, nr 10914 i 10915),

- Brama Portowa (wspólne z linią B, nr 10813 i 10821),

- Plac Rodła (wspólne z linią B, nr 11532 i 11535),

- Sczanieckiej (nr 14111 i 14112),

- Fabryka Wody (nr 19011 i 19012),

- Lubeckiego (nr 16311 i 16312),

- Dobromiry (na żądanie, nr 15811 i 15831),

- Lubeckiego Wiadukt (na żądanie, tylko w kierunku pętli Osiedle Słoneczne, nr 16211),

- Ludowa (prawy przystanek, nr 16033).





Na linii 80 nastąpi zmiana peronu na pętli „Ludowa”. Autobusy zatrzymywać się będą przy peronie środkowym (nr 16032).