Jak przygotować dziecko do wypoczynku na kolonii lub obozie?

Dziś zakończenie roku szkolnego i początek wakacji. W Zachodniopomorskiem wakacje zaczyna prawie 200 tysięcy uczniów. Wielu z nich wyjedzie na kolonie i obozy w naszym regionie.

O czym powinni wiedzieć rodzice wysyłając dziecko na zorganizowany wyjazd? To przypomina Paweł Palczyński, zachodniopomorski kurator oświaty.- Przede wszystkim pozyskać jak najwięcej informacji, zapoznać się z regulaminem, mieć kontakt najlepiej do kierownika ośrodka, dopytać w jakich warunkach młodzież będzie przebywać, jakie pokoje, ilu osobowe, jakie warunki tam panują. Konieczne to jest tak naprawdę, żeby organizator przedstawił listę rzeczy, jakie musi zabrać dziecko do wypoczynku - mówi Palczyński.W ubiegłym roku w województwie zachodniopomorskim na koloniach i obozach letnich wypoczywało około 160 tysięcy dzieci i młodzieży.