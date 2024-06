Tutaj na wszystkim znajdziesz metkę "Zrobione w Szczecinie" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Formaty znanych gier w wersji szczecińskiej, smakołyki z Pomorza Zachodniego i książki lokalnych autorów - trwa festiwal "Zrobione w Szczecinie" w OFF Marinie na Pomorzanach.

Na stoisku Moniki Szymanik z księgarni "Kamienica w lesie" znajdziemy książki lokalnych literatów z autografami.



- Dzieje się... Ze mną dzisiaj na pokładzie, oprócz książek, są autorzy. Chodzi tu o nasze bestsellery... Od kilku dni na półkach jest "Poczet Książąt Pomorskich", autor u nas był się wpisać. Serdecznie polecam, to wspaniała rzecz... - podkreśla Szymanik.



Festiwal to nie tylko książki, ale też smakołyki. O to, jak bardzo szczecińskie są bezy wypiekane na bazie własnych receptur, spytaliśmy Hannę Bezę: - One są absolutnie szczecińskie... Zawsze bardzo uwielbiałam być lokalną patriotką, urodziłam się tutaj. Staram się bawić bezą i robić ją o wielu smakach. Przyszłam tutaj z cookiesami, czyli takimi ciasteczkami bezowymi. Wzięłam takie o smaku bananowym z kokosową chmurka, oreo czy precelkowym.



A na koniec rozrywka, czyli Szczecin w formatach znanych gier - "Eurobiznes", "Poker" i szczecińskie "5 sekund", w które zagraliśmy z twórcą planszówek, Piotrem Owczarkiem.



- Szczecińska wersja "5 sekund", mamy tutaj 400 pytań. Każde zaczyna się od "Wymień trzy szczecińskie...". Choćby: "Wymień trzy szczecińskie ulice z kostką brukową" - tłumaczy Owczarek.



"Zrobione w Szczecinie" trwa do godziny 14:00 przy ulicy Chmielewskiego na Pomorzanach. Oprócz Festiwalu równolegle w sali dużej trwa "Bazar Smakoszy".