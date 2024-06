Efekt Peltzmana i syndrom teściowej - zagrożenia podczas wakacyjnych wyjazdów

źródło: https://pixabay.com/pl/6603726/tekhnika/CC0 - domena publiczna

Im lepsza pogoda, tym większą brawurą wykazują się kierowcy. Sucha nawierzchnia, dobra widoczność sprzyja ryzykownej jeździe. Tłumaczy to zjawisko psychologiczne zwane "efektem Peltzmana".

Im bezpieczniej czuje się kierowca, tym bardziej niebezpiecznie prowadzi pojazd.



Statystyki podpowiadają, że zimą, kiedy jest ślisko, skutki zdarzeń drogowych nie są aż tak dramatyczne.



- To właśnie przy dobrej i bardzo dobrej pogodzie, przy bardzo dobrych warunkach atmosferycznych skutki zdarzeń drogowych są opłakane, mamy ich dużo. Mamy wyższe prędkości, bo czujemy się pewni i bezpieczni, zatem spada nam poczucie - może nie tyle, ze odpowiedzialności, ale taki instynkt zachowawczy - gdzieś pozostawiamy go w domu - mówi biegły sądowy z zakresu taktyki i techniki jazdy, Filip Grega.



Nie tylko pogoda sprzyja wypadkom ale też zachowanie na drodze. Bądźmy dla siebie wyrozumiali. Nigdy nie wiemy co leży u podstaw zachowania drugiego kierującego - dodaje Grega.



- Może jego zachowanie jest związane z poważnym stresem, który to jest wywołany obecnością - znowu, w tym roku - z obecnością teściowej na tylnym siedzeniu. I on już bardzo szybko chce wysiąść z tego samochodu, dowieźć ich na miejsce, zrobić to takie "psssst" od kapselka i mieć trochę spokoju. Bądźmy dla siebie wyrozumiali - powiedział.



Szczecińscy mundurowi zatrzymali w pierwszy weekend wakacji łącznie 11 kierujących pod wpływem alkoholu i środków podobnie działających do alkoholu oraz blisko 180 piratów drogowych, którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość.