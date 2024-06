Szpargałek ostatni przed wakacjami [WIDEO, ZDJĘCIA]

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Książki, porcelana czy zabawki - to wszystko, ale z drugiej ręki, można kupić w szczecińskim Szpargałku.

Galeria w Ekoporcie przy ulicy Arkońskiej otwarta jest we wtorek do 17.



- Same zakupy są bardzo proste - mówi Karol Gałecki z Zakładu Usług Komunalnych w Szczecinie. - Inicjatywa polega na tym, że z przedmiotów, które mieszkańcy dostarczają do ekoportu jako odpady, selekcjonujemy te, które nadają się "do puszczenia w drugi obieg", czyli nadania im drugiego życia. Gromadzimy je w naszych pomieszczeniach.



A później trafiają na półki. Dziś można zrobić ostanie zakupy, bo w czasie wakacji Szpargałek będzie zamknięty. Chętnych nie brakuje. - Firaneczka, książki i trochę szkła. Przydadzą się, a książki bardzo lubię. Można trafić bardzo dużo i to jest bardzo fajne, bo za każdym razem nie wiadomo, co będzie - mówią odwiedzający Szpargałka.



Galeria Szpargałek ponownie zostanie otwarta we wrześniu.