Rowerami na Jasną Górę. Rusza szczecińska pielgrzymka

28. Pielgrzymka Rowerowa na Jasną Górę 2019 r. źródło: http://szczecinska-rowerowa.pl/

33. Szczecińska Rowerowa Pielgrzymka na Jasną Górę wyjedzie w poniedziałek rano sprzed katedry.

Uczestnicy około 6 rano spotykają się przed pomnikiem św. Jana Pawła II na Jasnych Błoniach, skąd po modlitwie udają się do Bazyliki św. Jakuba. O godz. 7 msza święta, a potem początek tygodniowej duchowej podróży na dwóch kółkach - wyjaśnia ks. Daniel Grocholewski.



- Pielgrzymowanie rowerowe różni się od pieszego na pewno intensywnością wysiłku - czasem możemy zjechać z górki, dłuższe są postoje, na których można odpocząć. Na pewno osiągnięciem jest dotrzeć do celu, ale nikt, kto nie jest wielkim zapaleńcem rowerowym a jedynie co jakiś czas sięga po ten środek transportu, nie będzie czuł się na rowerze źle - zapewnia ks. Grocholewski



Uczestnicy mają do pokonania ponad 600 kilometrów. Na Jasną Górę dojadą w niedzielę.