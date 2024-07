Linia A na nowej trasie

Pospieszna linia A powróciła do Szczecina po prawie 3-letniej przerwie. Autobus ma wyznaczoną nową trasę. Jeździ między pętlą na os. Słonecznym a ul. Ludową.

Zapytaliśmy mieszkańców Szczecina, czy są zadowoleni z powrotu autobusu.



- Sens wznowienia tej linii jest, by nie była taka potrzeba, a mieszkańcy byli już przyzwyczajeni. - Prawobrzeże dostanie się na Fabrykę Wody. - Częstotliwość jazdy na pewno mogłaby być lepsza, bo jeździ co pół godziny, niestety. - Kiedyś jeździło z Bukowego w stronę Hożej. Powinien jeździć taką trasę jak jeździł wcześniej. - Brakuje tylko Galaxy, a tak to jest dobrze. - Kiedyś były i to było bardzo praktyczne. To jest połączenie prawego brzegu z lewym brzegiem. Szybciej i sprawniej - mówili.



Trasa linii A:

Przelotowa – Jasna – Struga – Hangarowa – Eskadrowa – most Pionierów Miasta Szczecina – Gdańska – Energetyków – Wyszyńskiego – al. Niepodległości – al. Wyzwolenia – Piłsudskiego – Matejki – Gontyny – Sczanieckiej – 1 Maja – Stalmacha – Druckiego-Lubeckiego – Ludowa. Obsługiwane będą przystanki:



„Osiedle Słoneczne” (nr 85054, skrajny lewy przystanek),

„Osiedle Słoneczne” (nr 85041, tylko w kierunku pętli „Osiedle Słoneczne”, w ciągu ul. Przelotowej),

„Przelotowa” (nr 85111, tylko w kierunku pętli „Ludowa”),

„Jasna Osiedle” (nr 85311 i 85312),

„Hangarowa” (na żądanie, nr 80111 i 80114),

„Basen Górniczy” (wspólne z linią B, nr 60521 i 60542),

„Wyszyńskiego” (wspólne z linią B, nr 10914 i 10915),

„Brama Portowa” (wspólne z linią B, nr 10813 i 10821),

„Plac Rodła” (wspólne z linią B, nr 11532 i 11535),

„Sczanieckiej” (nr 14111 i 14112),

„Fabryka Wody” (nr 19011 i 19012),

„Lubeckiego” (nr 16311 i 16312),

„Dobromiry” (na żądanie, nr 15811 i 15831),

„Lubeckiego Wiadukt” (na żądanie, tylko w kierunku pętli „Osiedle Słoneczne”, nr 16211),

„Ludowa” (prawy przystanek, nr 16033).



Na trasie jeździ sześć autobusów w godzinach szczytu co 20 minut, a w pozostałych - co pół godziny.