W Stargardzie Chrobrego zamknięta. A to rodzi konsekwencje (i nadzieje) [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Zakorkowana w Stargardzie ulica Marii Skłodowskiej-Curie pełniąca rolę tranzytowego odcinka krajowej "20" i wojewódzkiej "106" dla jadących nad morze oraz zamieszanie na drogach dojazdowych w obrębie stargardzkiej Starówki - tak wygląda pierwszy dzień po zamknięciu ulicy Chrobrego.

Tam rozpoczęto prace remontowe w ramach kolejnego etapu przebudowy sieci ulic Starego Miasta. Na inwestycję o wartości blisko 18 mln zł miasto otrzymało rządowe dofinansowanie.



Piotr Styczewski z Urzędu Miejskiego radzi, by uważać na nowe oznakowanie z informacją o objazdach tej części kwartału Starówki.



- Najlepiej wybrać objazd przez ulice Skłodowskiej-Curie i Kazimierza Wielkiego. Mieszkańcy dojadą do swoich domów ul. Garncarską, a także od strony Bramy Wałowej - instruował.



Przebudowa Chrobrego wymusiła też zmiany w komunikacji miejskiej.



- Linii nr 13 i 32 - trasa autobusów przebiega przez ul. Curie-Skłodowskiej. Na tej ulicy pojawiły się dwa tymczasowe przystanki. Wszystkie informacje na ten temat są na stronie mpk.stargard.pl. Chrobrego zmieni się nie do poznania, bo poza tym, że będzie tam zupełnie nowa jezdnia, to także wygodne chodniki, a przejścia dla pieszych staną się dużo bardziej widoczne - dodał.



Sieć ulic na Starówce ma być gotowa jesienią przyszłego roku.