Pyrzyckie Spotkania z Folklorem wracają po przerwie

Materiały organizatora

W Pyrzycach trwają Pyrzyckie Spotkania z Folklorem. Na miejscu są zespoły z Polski, Słowacji, Bułgarii, Macedonii Północnej, Turcji i Ukrainy.

Impreza powróciła do kalendarza wydarzeń artystycznych po rocznej przerwie. - Nie mogło być inaczej - mówi Ewa Hancz, dyrektor Pyrzyckiego Domu Kultury. - Nikt tego festiwalu nie odwołał na zawsze i festiwal będzie się odbywał dlatego, że to jest ponad 40-letnia tradycja. Trzeba to uszanować i trzeba to pielęgnować. Owszem, myślimy o tym, żeby było co dwa lata. Organizatorom, nam jest łatwiej. Nabieramy oddechu, mamy więcej czasu na pozyskanie finansów. Zapraszamy do Pyrzyc.



Główna scena festiwalowa znajduje się przy murach obronnych w okolicy Bramy Szczecińskiej. Gospodarzem Pyrzyckich Spotkań z Folklorem jest Zespół Pieśni i Tańca Pyrzyce.