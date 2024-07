Rosyjski atak na szpital dziecięcy w Kijowie

Co najmniej dwie ofiary śmiertelne rosyjskiego ataku na dziecięcy szpital Ochmatdyt w Kijowie.

Na tę największą tego typu ukraińską placówkę spadła rakieta Ch-101. Ofiar może być więcej, bo wciąż trwa akcja ratunkowa. Rosjanie w zmasowanym ataku rakietowym uderzyli też w szereg innych cywilnych obiektów w Kijowie i innych ukraińskich miastach.



Rosjanie w zmasowanym ataku rakietowym uderzyli też w szereg innych cywilnych obiektów w Kijowie i innych ukraińskich miastach. Dwie znane ofiary śmiertelne w centrum zdrowia Ochmatdyt to dorośli. Jedna z nich to lekarka. Ponad 20 osób jest rannych, wśród nich dzieci - pacjenci szpitala. W akcji ratunkowej uczestniczy ukraiński minister ochrony zdrowia Wiktor Laszko. Przekazał, że uszkodzony został m.in. blok operacyjny, gdzie w czasie ataku trwały 3 operacje na sercu. Operowane dzieci przewieziono do innych szpitali. Lekarze walczą o ich życie. Minister Laszko przekazał, że najbardziej ucierpiał blok szpitala, w którym dokonywano dializ. Tam pod gruzami mogą być dzieci.



Prezydent Czech potępił rosyjski ostrzał szpitala dziecięcego w Kijowie. Według niego to kolejny dowód na to, że Rosja nie powstrzyma się przed niczym.



Ogółem Rosjanie w dzisiejszym zmasowanym ataku wystrzelili na Ukrainę około 40 rakiet. Władze ukraińskiej stolicy donoszą o co najmniej 17 ofiarach śmiertelnych w Kijowie. Ogółem na całej Ukrainie rosyjski atak zabił co najmniej 27 osób, ranił ponad 100.