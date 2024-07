Osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z amfibii na plaży

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Na świnoujskiej plaży - po roku przerwy - pracę rozpoczęła amfibia dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Zapomniana czeka na użycie przez pierwsze zainteresowane osoby.

Amfibia umożliwiająca kąpiel osobom z niepełnosprawnościami na świnoujskim kąpielisku jest już od lat. Sęk w tym, że po każdym sezonie zostaje zapomniana, a część osób nawet nie wie o jej istnieniu.



- Nie słyszałam i nie chodzę w tej chwili na plażę, bo widzi pani, jak chodzę? Nie, nie słyszałam. Ja muszę się trzymać chodzika, to może skorzystam. Nie wiem, nie słyszałam o tym, ale to jest dobre. W Świnoujściu pierwszy raz spotykam się z taką propozycją, ale wydaje mi się, że jest bardzo genialna wręcz. Bo jak wiadomo niepełnosprawni muszą się liczyć z wieloma utrudnieniami i także marzeniami, jak poleżenie sobie w wodzie.



- Amfibia, to specjalny jeżdżący po plaży leżak z pływakami i pasami bezpieczeństwa, w którym bezpiecznie i wygodnie można odbyć kąpiel przy asyście - opowiada Adam Wąsik, kierownik ratowników świnoujskiego kąpieliska. - Każdą zainteresowaną osobę zapraszamy na Centrum Koordynacji Ratowników. Dla każdej osoby, która jest chętna do kąpieli, jest również przydzielony i oddelegowany ratownik, żeby osoba czuła się komfortowo przy kąpieli. Generalnie można się zgłosić do wszystkich stanowisk ratowniczych, które poinformują o tym centrum koordynacji.



Amfibia znajduje się przy centrum koordynacji ratowników.