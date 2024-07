Wielki finał piłkarskiego Euro w Berlinie

źródło: https://x.com/EURO2024 Euro 2024 w Niemczech. Materiały organizatora

Hiszpania zmierzy się z Anglią w finale piłkarskich mistrzostw Europy, który zostanie rozegrany na Stadionie Olimpijskim w Berlinie, z udziałem ponad siedemdziesięciu tysięcy kibiców.

Napastnik reprezentacji Hiszpanii Alvaro Morata zdaje sobie sprawę z ogromnej klasy rywala. - To świetny zespół, są bardzo silni fizycznie i mają zawodników, którzy należą do najlepszych na świecie. To z pewnością będzie trudny mecz - podkreśla Morata.



Napastnik reprezentacji Anglii Harry Kane podkreśla, że porażka w finale poprzednich mistrzostw Europy nie wpływa negatywnie na nastawienie Anglików przed niedzielnym spotkaniem.



- Trzeba wymazać z pamięci poprzednie Euro. Jestem osobą, która stara się uczyć na rozczarowaniach i wyciągać wnioski z trudnych czasów i czuję, że pomaga mi to poprawiać się jako zawodnik. Oczywiście ten moment był trudny, ale to było trzy lata temu. Teraz chodzi tylko o to, żeby wyjść na boisko i spróbować wykonać swoje zadanie - mówi Kane.



Faworytem są Hiszpanie. Od początku Euro robią najlepsze wrażenie, wygrali wszystkie sześć dotychczasowych spotkań. Jednak Anglia krytykowana za ciężki dla oka futbol i poleganie na szczęściu im bliżej końca turnieju, tym lepiej się prezentuje.



„To będzie dobry finał” - zapowiadają fani z Wysp Brytyjskich, którzy w tym tygodniu wypełnili śpiewem stolicę Niemiec. Angielskich kibiców są dziesiątki tysięcy i nie tylko się bawią, ale też wskazują, kto poprowadzi ich drużynę do zwycięstwa. „Bellingham strzeli jedną, a Foden dwie bramki. Harry Kane żadnej, bo jest bez formy” - powiedział jeden z brytyjskich kibiców.



Hiszpanów widać dużo mniej, ale na Stadionie Olimpijskim będzie ich podobna liczba, co Anglików. Do tego wspierają ich przedstawiciele innych krajów. „Mają więcej umiejętności, lepszą technikę. Uważam, że Hiszpania wygra” - stwierdził kibic z Belgii w rozmowie z Polskim Radiem.



Oczekiwania zaczną być weryfikowane przez piłkarzy o 21.00. Przed północą znany będzie piłkarski mistrz Europy 2024.