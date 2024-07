Trójka znajomych oskarżona o rozbój

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

To był rozbój z użyciem niebezpiecznych narzędzi. Przed sądem staną dwie kobiety i mężczyzna.

Do zdarzenia doszło w Stargardzie. Kobiety zaprosiły pokrzywdzonego do mieszkania, gdzie zażądały od niego 1500 złotych - miał to być rzekomy dług. Zastraszały go pałką teleskopową, nożem, gazem pieprzowym i paralizatorem.



Gdy ten odmówił, został zaatakowany przez znajomego kobiet. Podejrzani zmusili mężczyznę do złożenia wniosków o pożyczki internetowe. Następnie jedna z kobiet wyciągnęła przedmiot przypominający broń i zmusiła pokrzywdzonego do oddania portfela.



W środku było 400 złotych i karty. W toku śledztwa cała trójka została zatrzymana i aresztowana. Grozi im od 3 do 20 lat pozbawienia wolności.