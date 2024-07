Młodzieżowa Reprezentacja Szczecina dołącza do regat TTSR

Fot. Pałac Młodzieży - Pomorskie Centrum Edukacji Fot. Pałac Młodzieży - Pomorskie Centrum Edukacji Fot. Pałac Młodzieży - Pomorskie Centrum Edukacji Fot. Pałac Młodzieży - Pomorskie Centrum Edukacji

Młodzieżowa Reprezentacja Szczecina wyrusza w sobotę do Gdańska, gdzie czeka na nich żaglowiec, STS Kapitan Borchardt. Popłyną, by dołączyć do regat The Tall Ships Races.

To rejs szkoleniowy dla uczniów w wieku 15+, z udziałem w trzecim etapie regat. Organizowany jest w ramach Projektu „Na Szlaku Wielkich Wypraw” i realizowany przez Pałac Młodzieży - Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie, w ramach działań Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej.



Rejs szkoleniowy otrzymał Patronat Honorowy Prezydenta Szczecina, a patronat medialny objęło Radio Szczecin.