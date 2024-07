Będzie przebudowa. Stargard czeka na pomysły mieszkańców

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Pomysły na metamorfozę jednej z ulic mogą zgłaszać mieszkańcy Stargardu.

Chodzi o przebudowę Niepodległości, do której przygotowuje się miasto.



Stargardzianie mogą zgłosić swoje oczekiwania dotyczące tego, co powinien uwzględnić remont m.in. podczas specjalnego spotkania z projektantem, które odbędzie się w przyszłą środę w Szkole Podstawowej nr 6 o 16:30.



Uwagi można przesyłać także mailowo pod adres: p.patyk@um.stargard.pl. Czas na to jest do 29 lipca.