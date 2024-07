Młodzi żeglarze ze Szczecina wyruszyli do Gdańska [ZDJĘCIA]

Fot. Katarzyna Wolnik-Sayna Fot. Katarzyna Wolnik-Sayna

Młodzieżowa Reprezentacja Szczecina na Regaty The Tall Ships Races 2024 wyruszyła właśnie do Gdańska, gdzie czeka na nich żaglowiec - STS Kapitan Borchardt.

Popłyną, by dołączyć do floty The Tall Ships Races.



To w sumie 26 adeptów żeglarstwa pod opieką pięciu instruktorów, w tym Kapitana Jerzego Szwocha, opiekuna grupy:- Mamy 26 osób. Edukacja Morska startuje w The Tall Ships Races. To będzie też takie zapoczątkowanie obchodów 20-lecia programu Edukacji Morskiej w Szczecinie - podkreślał Szwocha.



Jeszcze dzisiaj wyruszają ku morskiej przygodzie w kierunku wyspy Visby. - Moja mama pływała w moim wieku na takich rejsach, więc uznała, że skoro skończyłam 15 lat, to czas, abym ja popłynęła. - To pójście na żywioł, odkrycie nowych zainteresowań. - Jak zacząłem żeglować to marzyłem, żeby tu trafić... - opowiadali uczestnicy.



"Młodzieżowa Reprezentacja Szczecina na Regaty The Tall Ships Races 2024" to rejs szkoleniowy dla uczniów w wieku od 15 lat. Rejs organizowany jest w ramach Projektu "Na Szlaku Wielkich Wypraw" i realizowany przez Pałac Młodzieży - Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie, w ramach działań Szczecińskiego Programu Edukacji Wodnej i Żeglarskiej.