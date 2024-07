Nowy wodociąg koło szpitala przy Unii Lubelskiej

Szpital przy Unii Lubelskiej w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Jesienią rozpoczną się prace związane z przebudową sieci wodociągowej koło szpitala przy Unii Lubelskiej w Szczecinie.

Wykonawca przygotowuje czasową organizację ruchu. Pracami - jak informuje szczeciński ZWiK - objętych zostanie blisko tysiąc metrów wodociągu. Zadanie ma zapewnić bezpieczeństwo w dostępie do wody dla szpitala i innych okolicznych domów czy firm.



Nowy wodociąg będzie układany metodą wykopową, krótkimi odcinkami, żeby zapewnić dojazd karetek do szpitala. Prace powinny zakończyć się na początku 2026 roku.



Koszt inwestycji to prawie 3 miliony złotych.