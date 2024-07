Żeglarze uczcili pamięć burmistrza Dziwnowa

Żeglarze, którzy biorą udział w 60. Regatach Turystycznych uczcili pamięć burmistrza Dziwnowa, Grzegorza Jóźwiaka. Samorządowiec zmarł w nocy z poniedziałku na wtorek.

Pan burmistrz był wielkim przyjacielem żeglarzy, zaś sam Dziwnów organizuje wiele znakomitych imprez żeglarskich - mówi Marcin Raubo, prezes Zachodniopomorskiego Związku Żeglarskiego i komandor Yacht Klubu Polski Szczecin.- Dziwnów to absolutna Mekka żeglarstwa, bo to nie tylko współorganizacja etapowych regat turystycznych czy piękne mariny, ale też poteżne, profesjonalne imprezy międzynarodowe o klasie laser, o klasie optymist, rangi mistrzostw świata czy mistrzostw Europy - podkreślił.We wtorek w Dziwnowie zakończył się jeden z etapów Regat Turystycznych. Żeglarze startując do kolejnego wyścigu stworzyli specjalny orszak.- Sternicy za sterami, załogi na pokładach na baczność, ściągnięte czapki, minuta ciszy... Przepłynęliśmy przed oknami urzędu oddając sygnały dźwiękowe. Załoga pana burmistrza wyszła przed urząd, też stanęła, uczciła jego pamięć. Myślę, że wszystkich ścisnęło za serce - dodał Marcin Raubo.Grzegorz Jóźwiak sprawował swoją funkcję nieprzerwanie od 14 lat, w kwietniu został wybrany na kolejną kadencję.Uroczystości pogrzebowe odbędą się w piątek w Konkatedrze w Kamieniu Pomorskim. Z uwagi na śmierć burmistrza w gminie muszą odbyć się przedterminowe wybory samorządowe.