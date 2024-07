Kolorowe urodziny DJ-a Jazzka

DJ Jazzek podczas imprezy "Kolory" w szczecińskim Posejdonie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

"Kolory" w Posejdonie, czyli muzyka klubowa odmieniana przez wszystkie przypadki. Sobotnia edycja imprezy to jednocześnie okazja do świętowania pięćdziesiątych urodzin Jacka Janaszkiewicza, znanego jako DJ Jazzek.

- To głównie house, mamy tutaj DJ-ów, którzy są rozpoznawalni z tego gatunku - mówił Janaszkiewicz.



- Co zaprezentujesz? - pytał reporter Radia Szczecin.



- Jeszcze nie wiem. Moje granie czasami polega na eksperymentowaniu w czasie rzeczywistym. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja i atmosfera.



Sobotnie "Kolory" to trzecia impreza z cyklu.