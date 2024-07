Szczecinianie ruszyli na Pol'and'Rock Festival [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Na Dworcu Głównym festiwalowiczów można rozpoznać po bagażach. Większość na Pol'and'Rock Festival wiezie torby wypakowane namiotami, kocami i prowiantem na najbliższych kilka dni.

- Zapasy zostały zrobione. Mamy picie, jedzenie, namioty i saperkę. Mamy 30 puszek picia, resztę dokupimy na miejscu. - Liczę, że będzie tak, jak legendy opisują, czyli gruba impreza i fajna muzyka w akompaniamencie spoko ludzi. - Lodóweczka podróżna, więc to jest najważniejsze. Papier toaletowy, to jest przede wszystkim podstawa na takim festiwalu. - Namioty, śpiwory, ciuchy do przebrania, ręczniki. - Tam jest wszystko fajne, trzeba wziąć dobry humor i to wszystko - mówią festiwalowicze.



Pol'and'Rock Festival to impreza muzyczna w Czaplinku trwająca od 1 do 3 sierpnia. Z tej okazji uruchomiono 190 dodatkowych połączeń pociągu Polregio.