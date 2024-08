Na finale regat zarobią też sami szczecinianie

Fot. Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia

Finał regat The Tall Ships Races to nie tylko prestiż dla miasta, to też zarobek dla mieszkańców.

- Przygotowujemy się na naprawdę wiele osób. Pracujemy na zmiany, ranne, popołudniowe i wieczorno-nocne. Będzie więcej osób potrzebnych, bo będzie też więcej odwiedzających ludzi - mówi jedna z pracownic stoiska.



Jednak nie tylko pracownicy budek przy Wałach Chrobrego znajdą dodatkowe źródło zarobku podczas regat. Sami szczecinianie również zauważają okazję.



- Znajomi sami robią imprezkę na ogródkach działkowych, gdzie mają jakąś altanę, a mieszkanie wynajmują na 3 dni za 3000 zł. Czysty pieniądz wpada - mówi szczecinianin.



