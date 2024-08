Śmiertelne wypadki w gminie Kołbaskowo i w Koszalinie

Osobowy Seat wbił się w kombajn - informuje portal twojeinfo24.pl.

- Doszło do czołowego zderzenia samochodu osobowego z kombajnem. Ze wstępnych ustaleń możemy powiedzieć, że samochód osobowy z nieustalonych przyczyn wjechał na przeciwległy pas ruchu i dosłownie wbił się pod kombajn. Po wydobyciu tego samochodu spod pojazdu rolniczego okazało się, że podróżował nim 18-letni mężczyzna, który poniósł śmierć na miejscu - poinformowała rzeczniczka polickiej komendy, asp. Katarzyna Leśnicka.



Do zdarzenia doszło w miejscowości Barnisław. Kierujący kombajnem był trzeźwy. Na miejscu trwają czynności z udziałem prokuratora.



Przed godz. 15 doszło do wypadku w Koszalinie, w ciągu drogi S6. Czołowo zderzyły się dwa auta. Dwie osoby zginęły, sześć - w tym dwoje dzieci - zostało rannych.



Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, a w akcji uczestniczyło pięć zastępów Straży Pożarnej.



Droga jest zablokowana - objazd przez Węzeł Koszalin Północ przez m. Koszalin wjazd na S6 w. Sianów Zach.