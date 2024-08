Ponad milion odwiedzających. Finał regat w liczbach

Kolejny finał, kolejny sukces. Ponad milion trzysta tysięcy odwiedzających, przy nabrzeżach - 65 zacumowanych jednostek, 1600 żeglarzy przybyłych z całego świata, a na scenie ponad tysiąc artystów. Tak w liczbach prezentuje się finał regat The Tall Ships Races 2024.

- Każda edycja uczy nas czegoś nowego - mówił w audycji "Radio Szczecin na Wieczór" prowadzonej z Morskiego Centrum Nauki zastępca prezydenta Szczecina Michał Przepiera. - Rozwój miasta, bo to nie jest tak, że regaty to tylko regaty. Wydarzenie jest niezwykle ważne. To miejsce, w którym dzisiaj jesteśmy, nie było go przy poprzedniej edycji.- Atrakcji na tolszipach było wiele i były różnorodne - mówiła z kolei rzeczniczka prasowa Żeglugi Szczecińskiej Celina Wołosz. - Teren wydarzenia obejmuje całe miasto. Nie jesteśmy tylko w jednym miejscu. Nie jesteśmy wyłącznie na Łasztowni. To jest to, co nas wyróżnia. Wydarzeń konkurencyjnych było też sporo w naszym regionie. Wiemy, że te miejsca w hotelach były zabukowane dużo, dużo wcześniej.Finał The Tall Ships Races w Szczecinie był organizowany po raz czwarty. Pierwsza taka impreza odbyła się w mieście w 2007 roku.