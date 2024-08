BHP Offshore - studia podyplomowe na PUM [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Pomorski Uniwersytet Medyczny wchodzi w branżę offshore. Ruszają studia podyplomowe z bezpieczeństwa i higieny pracy w tym sektorze.

Morska energetyka wiatrowa to przyszłościowe miejsce pracy nie tylko dla marynarzy czy inżynierów.



- Potrzeba bardzo wielu specjalistów. Jedną z takich ważnych grup są eksperci od BHP. Branża offshore ma bardzo wysokie standardy, jeśli chodzi o szeroko rozumiane bezpieczeństwo i higienę pracy - podkreśla Joanna Wis-Bielewicz przedstawicielka firmy Orsted, która będzie współpracować z nowym kierunkiem.



Na PUM w zeszłym roku pojawił się kierunek Ratownictwo Medyczne z Bezpieczeństwem Morskim i Sektora Offshore. Z początku nie cieszył się on dużym zainteresowaniem.



- Faktycznie, borykaliśmy się z pewnym niedoborem kandydatów. Musieliśmy zrobić nabór uzupełniający. Co się okazało w tym roku? Mieliśmy nadkomplet kandydatów. Zarejestrowało się u nas ponad 150 osób na 40 miejsc - mówi Kamil Kielek, przedstawiciel grupy FairWind, współpracującej przy tworzeniu kierunku.



Według prognoz Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej sektory energetyki wiatrowej do 2040 roku stworzą prawie 200 tysięcy nowych miejsc pracy.