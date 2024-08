Uwaga, silny wiatr nad morzem

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem nad morzem. Alert pierwszego stopnia wydano dla północnych powiatów województw pomorskiego oraz zachodniopomorskiego.

Wyjątek dotyczy powiatów gryfickiego i kamieńskiego oraz Świnoujścia. Synoptycy prognozują wystąpienie wiatru o średniej prędkości do 45 kilometrów na godzinę, w porywach do 75 kilometrów na godzinę. Wiać będzie z zachodu i północnego zachodu.



Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 18.00.