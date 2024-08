"Święto Wojska Polskiego szczególnym dniem dla wszystkich Polaków"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Dziś obchodzimy święto Wojska Polskiego. Z tej okazji w całej Polsce organizowane są uroczyste obchody, podczas których Wojsko Polskie prezentuje swoje wyposażenie i poziom wyszkolenia. O tym jakie jest Wojsko Polskie, nie tylko od święta - dyskutowali goście audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

- Obecnie wszystkie formy służby wojskowej, mają postać ochotniczą - tłumaczy kapitan Bartłomiej Kulesza z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Szczecinie. - Dobrowolna, zasadnicza służba wojskowa. Ona dziś trwa 27 dni. Jeden powie zaledwie 27 dni. Ale to jest tylko początek. I następny etap to jest właśnie już szkolenie specjalistyczne w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.



- Święto Wojska Polskiego jest szczególnym dniem. Nie tylko dla żołnierzy, ale dla wszystkich Polaków - mówi kapitan Irena Paczek z 12. Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie. - Wspominamy bohaterów, wszystkich, którzy brali udział w polskiej niepodległości. Daje nam to do przemyślenia, jak to jest ważne dla nas wszystkich. Wolność. O to musimy cały czas dbać. To nie jest nam dane na zawsze.



Obchody Święta Wojska Polskiego oficjalnie rozpoczną się o godzinie 12 na Wałach Chrobrego.