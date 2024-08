Drogi w regionie. Są utrudnienia [AKTUALIZACJA]

Utrudnienia m.in. na drodze w kierunku nadmorskich miejscowości.

Godz. 16.00

Na początek - lepsze informacje dla kierowców z dróg w regionie - zatory nad morze i znad morza powoli się rozładowują.





Mamy jeszcze spowolnienia ruchu między węzłem Kijewo a węzłem Rzęśnica - ale już dużo mniejsze niż jeszcze godzinę temu. Wolniej pojedziemy też obwodnicą Goleniowa.



W drugą stronę nadal korek między Rurką a Kliniskami - da się ominąć, jeśli pojedziemy przez Rurzycę, Kliniska i Załom.







Godz. 14.55

Na S3 korek zaczyna się przed węzłem Kijewo i ciągnie się do Klinisk. Polecamy zjechać na Załom, ale później w kierunku Lubczyny i przez Smolno, bo w Kliniskach znów utkniemy. Jest dalej, ale jedziemy, a nie stoimy. Jadących od Gorzowa może też uratować przed korkiem przejazd przez Pyrzyce i Stargard.



Znad morza też nie wrócimy płynnie - w kierunku Szczecina zator od Rurki do Klinisk. Lepiej od razu jechać przez Stepnicę, zwolnimy w Kliniskach, ale nie powinno tam być wielkiego zatoru.



Mamy jeszcze utrudnienie na drodze krajowej nr 20 - między Złocieńcem a Siemczynem osobówka zderzyła się z motocyklem - motocyklista został ranny.







Godz. 13.55

Jadąc w kierunku bałtyckiego wybrzeża zwolnimy na autostradzie A6 już na wysokości Zdrojów i będziemy jechać bardzo powoli aż do Klinisk. Sytuacja poprawia się nieopodal Rurki.





W drugą stronę zwalniamy przed Rurzycą - to na drodze S3 i toczymy się wolnym tempem aż do Dąbia.





Godz. 12.50

Dwie kolizje na drodze ekspresowej S3 - to informacja dla osób, które wracają znad morza.



Pierwsza miała miejsce za Węzłem Goleniów-Północ na wysokości Żdzar. Doszło tam do zderzenia trzech samochodów.





Trzy samochody zderzyły się także na nieopodal Klinisk. W związku z tym zaczynamy zwalniać już na wysokości Miękowa. Alternatywą jest objazd przez Kliniska, Załom i Dąbie.



Kierowcy będą musieli uzbroić się w cierpliwość na autostradzie A6 - za Węzłem Podjuchy. Spore korki także na dojeździe do A6 już od Węzła Granitowa.







Szosa Stargardzka - jadąc w stronę Stargardu stoimy już od stacji benzynowej w Płoni. Zwalniamy także na ul. Przyszłości.







Godz. 11.30

Utrudnienia dla kierowców jadących ze Szczecina w stronę Stargardu. Na Szosie Stargardzkiej, za Węzłem Kijewo zderzyły się trzy samochody osobowe. Jedna osoba ranna trafiła do szpitala. Na miejscu ruchem kieruje policja. Mogą wystąpić utrudnienia.





Kolizja w powiecie kamieńskim - na DW nr 107 na wysokości Jarszewa przed skrzyżowaniem z drogą nr 106 doszło do zderzenie samochodu osobowego z motocyklem. Na miejscu ruchem kieruje policja. Możliwe utrudnienia w obu kierunkach.







Godz. 10.55

Godz. 9.50

Kolizja na autostradzie A6 - co za tym idzie kolejne utrudnienia: do zdarzenia doszło na odcinku między Węzłem Podjuchy a węzłem Kijewo w kierunku nadmorskich kurortów.Zderzyły się ze sobą dwa samochody. Obecnie korek na A6 zaczyna się na przed Węzłem Podjuchy i toczyć się będziemy do Węzła Rzęśnica. Do optymalnej prędkości powinniście wrócić za Kliniskami.Korkuje się także objazd przez Dąbie.Utrudniania na autostradzie A6.- Chciałem dać znać, że jest stłuczka na autostradzie A6 na odcinku między Szczecinem Kijewo, a Szczecinem Dąbie w stronę morza, na lewym pasie. Miejmy nadzieję, że to nie przysporzy wam kłopotów. Życzę szerokości - to telefon od p. Piotra, słuchacza Radia Szczecin.Na tym odcinku (na 23 kilometrze) doszło do kolizji trzech samochodów. Korek zaczyna się już przed Węzłem Kijewo."Pojazdy zepchnięto na pas awaryjny. Dwa pasy ruchu drożne. Do rozładowania zator dł. ok. 4,5 km" - zakomunikowała o godz. 9.45 GDDKiA.Zalecany objazd przez Dąbie.