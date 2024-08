Fot. pixabay.com / niekverlaan (CC0 domena publiczna)

Spoofing telefoniczny, czyli podszycie się pod numer innej osoby, to obecnie coraz bardziej popularna metoda oszustwa.

Przed tego typu zagrożeniem ostrzega zespół CERT Polska. Cyberprzestępcy wykorzystują bowiem oprogramowanie, które maskuje rzeczywisty numer telefonu i podają się na przykład za pracowników policji lub banku. Jeśli padniemy ofiarą oszustwa, wykorzystującego spoofing telefoniczny, sprawę należy przede wszystkim zgłosić policji.



Iwona Prószyńska, ekspertka CERT Polska, powiedziała, że każdy jest w stanie wykryć takie oszustwo. Kiedy mamy wątpliwości, kto jest po drugiej stronie telefonu, warto zakończyć połączenie i samodzielnie oddzwonić. - Jeżeli my się rozłączymy i oddzwonimy, ale uwaga - nie na ten numer, który właśnie przed chwilą do nas dzwonił tylko samodzielnie, ręcznie wpisujemy numer infolinii naszego banku na klawiaturze lub wybieramy z naszej książki kontaktów. W ten sposób mamy gwarancję, że dodzwonimy się do właściciela wyświetlanego numeru. Ten sposób weryfikacji jest możliwy - wyjaśniła ekspertka.



Iwona Prószyńska z CERT Polska dodała, że choć spoofing telefoniczny jest powszechnym zjawiskiem, to nie należy popadać w panikę. Przy odbieraniu połączeń wystarczy zachować zdrowy rozsądek. - Kluczowe jest zachowanie ostrożności i takiej podejrzliwości. Jeżeli widzimy takie połączenie, ale coś się nie zgadza, bo po drugiej stronie słyszmy kogoś innego niż się spodziewaliśmy lub pojawiają się emocje i presja czasu, to zweryfikujmy i sprawdźmy - powiedziała Iwona Prószyńska.



Jeśli już padniemy ofiarą oszustwa wykorzystującego spoofing telefoniczny, sprawę należy przede wszystkim zgłosić policji. W drugiej kolejności wsparcia i porady można szukać w zespole CERT Polska, a także zgłosić fałszywy numer lub taki incydent swojemu operatorowi.



Problem ze spoofingiem telefonicznym zostanie najprawdopodobniej ograniczony pod koniec września bieżącego roku. Dokładnie 24 września wchodzą w życie kolejne przepisy, które zobowiązują operatorów do automatycznego blokowania tego rodzaju połączeń lub usuwania fałszywego nadpisu na rzeczywistym numerze. Chodzi o ustawę o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej. Telekomy przygotowują się do wdrożenia zabezpieczeń od co najmniej kilku miesięcy.



CERT Polska to zespół reagowania na incydenty naruszające bezpieczeństwo w polskiej cyberprzestrzeni. Działa w ramach NASK - Państwowego Instytutu Badawczego.