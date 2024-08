Jest umowa na żłobek przy Pszczelnej

Przy ul. Pszczelnej na szczecińskim Niebuszewie powstanie nowy żłobek. Szczeciński magistrat podpisał właśnie umowę z wykonawcą.

Placówka ma pomieścić prawie 300 dzieci. Skorzystają z niej najmłodsi w wieku od roku do trzeciego roku życia.- Nowa 12-odziałowa placówka podzielona będzie na 3 odrębne bloki. Każdy z bloków to dwa połączone ze sobą zespoły składające się z czterech sal. Zespoły sal posiadają wspólną zmywalnią i rozdzielnię posiłków, a poszczególne sale osobne toalety i pomieszczenie na leżaki - poinformowało miasto.Jak dodano, dla dzieci dostępna będzie sala sensoryczna, którą w razie potrzeby będzie można podzielić na dwie części, tworząc mniejszą salę SI (integracji sensorycznej) oraz "salę doświadczeń świata".Przy żłobku będą też dwa place zabaw dla najmłodszych dzieci. Te starsze będą miały do dyspozycji "bezpieczny taras zabaw na dachu o powierzchni około 300 m kw. porośnięty zielenią". Na każdym z placów zabaw mają być zainstalowane zabawki odpowiednie dla danej grupy wiekowej.Żłobek za ponad 21 mln złotych ma być gotowy w pierwszym kwartale 2026 roku.