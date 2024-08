10 Palestyńczyków zginęło w izraelskiej operacji na Zachodnim Brzegu

Times of Israel informuje, że izraelska operacja na Zachodnim Brzegu potrwa kilka dni. źródło: https://www.timesofisrael.com/

Co najmniej dziesięciu Palestyńczyków zginęło w izraelskich atakach na Zachodnim Brzegu - informuje Czerwony Półksiężyc. Izraelska armia rozpoczęła tam zakrojoną na szeroką skalę operację antyterrorystyczną.

Wojsko wkroczyło do miast Dżenin i Tulkarem. Wprowadzono tam ciężki sprzęt, który ma wyburzyć zaminowane budynki. Żołnierze otoczyli także szpitale, w których mają ukrywać się palestyńscy terroryści. Jednocześnie Izraelczycy prowadzą ostrzał z powietrza za pomocą dronów.



Czerwony Półksiężyc informuje, że w walkach na Zachodnim Brzegu zginęło do tej pory co najmniej dziesięciu Palestyńczyków. Jest też kilkunastu rannych.



Times of Israel informuje, że izraelska operacja na Zachodnim Brzegu potrwa kilka dni. Jej celem jest zatrzymanie lub wyeliminowanie osób poszukiwanych przez służby bezpieczeństwa.